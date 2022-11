(Di venerdì 4 novembre 2022) Il golcontro la Juve è il goldi Champions League per la: rivedi ilgiocata del franceseè statoto dall’dopo Juve Psg di ieri sera. Il motivo? Il gol con cui ha sbloccato la sfida di Champions League dello Stadium, votato gol. ??'s sensational run & finish vs Juve wins Goal of the Week ???#UCLGOTW @Heineken pic.twitter.com/wjC4YcqPTj—Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Queste le sue parole: "È una vergogna dell'che permetta a una Federazione di fare una cosa di ... Il rendimento in trasferta però noni biancocelesti, che ha vinto appena una delle ultime 15 ...... un tempo padrone e attore protagonista della Champions, bussa alla porta dell'e taglia il ... LoMessias col 4 a 0 finale. La UEFA premia il gol di Mbappé come il gol della settimana - VIDEO La sua partita non è certo passata inosservata, visto che l’UEFA ha deciso di premiare l’attaccante francese con un doppio riconoscimento. Giroud, doppio premio: top11 e Player of the week Dalla UEFA, ...La UEFA mette in palio il suo personale premio come Player of the week che riguarda i giocatori dell'ultima giornata di Champions League.