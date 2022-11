Kevin Spacey | primo incontro dopo l' assoluzione | una masterclass a Torino

Leggi Anche, il verdetto della giuria: 'Non molestò Anthony Rapp' L'INCONTRO CON IL PREMIO OSCAR -sarà protagonista di una Masterclass, lunedì 16 gennaio 2023 alle 18:30 nell'Aula del ...In dialogo con il direttore del Museo Domenico De Gaetano,rievocherà le tappe più importanti della propria carriera e i suoi numerosi personaggi che il pubblico conosce per nome, da ...Assolto da poco dall'accusa di abusi sessuali, l'attore premio Oscar per "I soliti sospetti" e "American Beauty" sarà in Italia il 16 gennaio 2023 ...Camaleontico protagonista del cinema mondiale contemporaneo, Kevin Spacey è indiscutibilmente tra gli attori più talentuosi e acclamati della sua generazione. Il Museo Nazionale del Cinema è lieto di ...