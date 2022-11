Governo Meloni | occhio alle retromarce | resta per ora la multa ai no vax

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 4 novembre 2022) La procedura dovrebbe prendere avvio a partire dal 30 novembre. Eppure, nonostante la battaglia elettorale di Fratelli d’Italia per eliminare le multe agli over 50 non vaccinati, ancora nulla è stato sprigionato dstanze di Palazzo Chigi. Dall’abrogazione immediata, si è passati all’ipotesi della sospensione proprio nelle ultime settimane, fino ad arrivare alla giornata di ieri: niente menzioni sul tema all’interno del maxi-emendamento delal decreto Aiuti ter. In poche parole, ecco che il condono (almeno per ora) risulta essere rinviato. Come già spiegato sul sito nicolaporro.it, ladi 100 euro sarebbe indirizzata a circa un milione di ultracinquantenni che, da inizio gennaio al 15 giugno 2022, non hanno deciso di sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti-Covid. Sottolineavamo come ...