Due ragazze sdraiate sui binari | la scoperta choc in Campania | “Perché erano lì”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 4 novembre 2022)suidel treno, l’immagine delle due ragazzine corre veloce sul web. Si distendono suidella stazione ferroviaria di Pompei con l’unica intenzione di scattare un selfie. Alle loro spalle un semaforo rosso, nelle loro mani il telefonino pronto a riprendere tutto. Selfie estremo suidel treno. La vicenda è accaduta a Pompei e ha come protagoniste due ragazzine riprese a distanza mentreintente a sdraiarsi suiper realizzare un video in condizioni decisamente pericolose per la loro vita. Pare che la fotografia sia stata scattata diverse settimane fa, ovvero prima che l’erba che si vede sullo sfondo venisse rimossa. Leggi anche: Giovane mamma muore per un selfie: Amanda, 26 anni, lascia un figlio piccolo Selfie estremo sui ...