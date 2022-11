Champions League | lunedì il sorteggio degli ottavi | come funziona VIDEO

...Donetsk (tutte retrocesse dallacome la Juventus che però non potrà toccare ai giallorossi in quanto non sono ammessi derby in questa fase del torneo); la Lazio scende in Conference(...Aveva visto la partita Liverpool - Napoli die forse aveva esagerato con il bere. Quei toni della voce troppo alti, i colpi dati alla saracinesca, e quegli stranieri che discutevano ...Conclusa la fase a gironi di Champions League con l'accesso in Europa League, la Juventus cerca il riscatto nel big match di domenica, all'Allianz Stadium, contro l' Inter. Una gara da vincere per ril ...Lunedì alle 12 i sorteggi dei playoff di Europa League. I giallorossi giocheranno in trasferta la gara di andata Le sette italiane impegnate in Europa si danno appuntamento lunedì prossimo a Nyon. Si ...