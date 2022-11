(Di venerdì 4 novembre 2022) Il nuovo re ha partecipato ad una cerimonia a Buckingham Palace in onore degli atleti britannici che hanno vinto una medaglia alle ultime Olimpiadi e Paralimpiadi: al suo fianco sia il fratello che la sorella. Non si vedevamo insieme dai funeralimadre, mancava solo Andrea che da tempo si è ritirato a vita privata

Vanity Fair Italia

... è co - sceneggiatore di Vita da, la serie tv suVerdone. Valerio Vestoso, che ha ... ha diretto il film Notte fantasma conPesce (al cinema dal 17 novembre, ndr ). Alessandro ...Punzo è anche papà di una bambina di nome Eva, avuta con l'ex fidanzata Valeria Iacomino, una ballerina del Teatro Sandi Napoli.Tavassi - Fratello della showgirl ed ex gieffina ... Carlo, Edoardo e Anna: il ritorno in pubblico dei figli della regina Elisabetta