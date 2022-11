ATP Parigi-Bercy 2022 | Musetti si regala il quarto di finale contro Djokovic Bene Alcaraz | Tsitsipas e Auger-Aliassime

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 novembre 2022) Si è conclusa da poco un’altra giornata del Masters 1000 di. Sul cemento indoor francese si sono disputati oggi gli ottavi die le sorprese non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. È stata una grande giornata per l’Italia. Lorenzoha battuto il numero 4 al mondo Casper Ruud per 4-6 6-4 6-4 e ha conquistato sia il primo pass per i quarti didi un Masters 1000 sia il primo successo in carrieraun giocatore nella top 5 ATP. Ora l’azzurro sfiderà ai quarti diil serbo Novak(n.6 del seeding), uscito vincitore quest’oggi dal matchil russo Karen Khachanov con il punteggio di 6-4 6-1.il numero 1 al mondo Carlos ...