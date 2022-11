SPORTFACE.IT

Si potrebbe dire "mondiale". Ed è proprio il caso diRuiz e della sua situazione. Il calciatore spagnolo si è infortunato col Psg e potrebbe aver messo a serio rischio la sua partecipazione, per altro già ...A centrocampo ha fisicità come nessuna e l'uscita di scena dell'umoraleRuiz, vero uomo in ... Deve proclamare a sé stesso che può farcela, senz', che tanto a Natale le prime cinque saranno ... Ansia Fabian Ruiz: stop contro la Juventus può costargli il Qatar Fabian Ruiz, centrocampista del Paris Saint-Germain, vede la sua presenza ai Mondiali 2022 in Qatar in forte rischio per uno stop muscolare.La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...