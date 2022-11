Ucraina | Russia | “Kiev sta costruendo bomba sporca con aiuto Occidente”

...russo riprendera' l'accordo commerciale 'Black Sea Grain Initiative' che consente alle spedizioni di prodotti agricoli di lasciare l'. Lunedi' era stata annunciata la fuoriuscita dalla, ......e l'Ungheria non inviino direttamente armi all', le fabbriche militari bulgare traggono enormi profitti dalla vendita di armi utilizzate dall'esercito ucraino nella guerra contro la. ...Dopo il nuovo sì della Russia all'accordo sul grano grazie alla mediazione della Turchia, torna regolare il traffico marittimo sul Mar Nero. Come anticipato dal ministro delle Infrastrutture ucraino, ...Guerra in Ucraina diretta di oggi 3 novembre: siamo entrati nel decimo mese da quando la Russia ha invaso i territori di Kiev. Secondo la Russia, l'Ucraina sta preparando una ...