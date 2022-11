“Tagadà” | Andrea Crisanti contro la scelta del ministro della Salute | “È grave”

Leggi su tvzap

(Di giovedì 3 novembre 2022) News Tv. Il senatore del Pd e microbiologo, ha partecipato come ospite alla trasmissionesu La7, dove ha parlatodel, Orazio Schillaci, di reintegrare in anticipo i medici no vax nelle strutture sanitarie. Il microbiologo è assolutamente contrario a questa decisione, secondo lui si tratta di una mossa pericolosa. Ecco le sue parole. “”,il reintegro dei medici no vax In tanti hanno polemizzato la decisione del ministerodi reintegrare i medici che hanno scelto di non vaccinarsi. Da parte di alcuni si tratta di uno smacco nei confronti di quei ...