Smog a Roma | stop ai veicoli inquinanti | ecco quali | chi può circolare e chi no Tutte le zone ‘vietate’

(Di giovedì 3 novembre 2022) Arriva una stretta sull’inquinamento a. Dal 1 novembre 2022 al 31 marzo 2023alla circolazione di autoe motonella Capitale. Il Sindaco Roberto Gualtieri ha firmato due ordinanze, la n. 176 e n. 177 del 28 ottobre, per vietare la circolazione ad alcuni mezzi atutti i dettagli.alla circolazione deiIl sindaco Roberto Gualtieri ha firmato due ordinanze che limitano la circolazione degli autoe motoe le ordinanze sono entrate in vigore dal 1 novembre 2022 e resteranno attive fino al 31 marzo 2023. All’interno della Fascia Verde sarà vitato il transito di ...

La decisione diè arrivata dopo che le centraline dell'Arpa hanno segnalato dei forti aumenti diin molte zone della città. Per questo il sindaco ha deciso di dare il via ai nuovi divieti e ...... ma comunque il nostro contributo si vede), basti pensare alla deforestazione e alle nuvole di... ma ci riferiamo a quelle assurde proteste che avvengono sul Grande Raccordo Anulare a, dove ...Divieto di circolazione a Roma fino a marzo per alcune auto. A Bologna per la sicurezza stradale auto a 30 km orari.Inquinamento a Roma, ecco la stretta: il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato due ordinanze (n. 176 e n. 177 del 28 ottobre) che limitano la circolazione degli autoveicoli e motoveicoli ...