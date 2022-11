Siti web italiani | i visitatori sono seguiti da almeno 16 tracker

(Di giovedì 3 novembre 2022) Secondo una ricerca condotta da NordVPN, ihanno in media 16che seguono e monitorano l’esperienza degli utenti La sicurezza online è sempre un fattore molto importante. Ogni giorno milioni di dati circolano in tutto il globo e il più delle volte neanche ce ne accorgiamo. Questo avviene ad opera di, ovvero pixel, cookie o script di tracciamento, che raccolgono informazioni suidi un sito. Le ragioni principalidue: pubblicità e statistiche. Nel primo caso iraccolgono dati per offrire annunci personalizzati di beni e servizi che mirino a stimolare l’interesse d’acquisto dell’utente. Nel secondo invece si tratta di monitorare le abitudini degli utenti per capire come questi interagiscano con il sito stesso. Conoscere ...

Bitmat

... il 22% al passaparola , il 21,8% alla qualità del marchio , il 20,3% aispecializzati e il 17,... La principale discriminante è rappresentata proprio dal fatto che, sul, non c'è una relazione ...Video che lei stessa aveva diffuso via WhatsApp ad alcune persone di cui si fidava, ma che poi, in virtù del contenuto intimo, erano circolati fino ad arrivare sulle pagine di una infinità di... I siti web italiani “seguono” i loro visitatori: ecco come bloccare i tracker Ilary Blasi e Francesco Totti, nonostante il triste epilogo della loro storia d’amore, in questi anni di condivisione sono comunque riusciti a mettere su una bellissima famiglia. E così come il padre ...Giuseppe Gaetano è il nuovo chief editor di PLTV, la web tv di Emf Group. Giornalista professionista ... di proseguire a investire non solo dal punto di vista tecnologico, sul sito e nei nostri studi ...