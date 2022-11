Motomondiale | Quartararo non molla ' A Valencia mi gioco tutto'

(Di giovedì 3 novembre 2022) "Non ho nulla da perdere e sono fiducioso"(SPAGNA) - "Il mio obiettivo è chiaro: vincere. Non ho nulla da perdere perciò farò del mio meglio per vincere. Non è la situazione migliore per ...

Cosa penso diGli auguro di godersi l'ultima gara, penso che sia uno dei più grandi, ed è grandioso lottare con lui". Sul fronte scaramanzia, "non tocco il trofeo finchè non l'ho vinto" e ...Fabioè pronto a lottare in quel di Valencia. El Diablo ha ancora aritmeticamente la chance di laurearsi campione ma deve vincere e sperare che Bagnaia non faccia meglio del 15esimo posto. ...Nell'ultima gara ci giochiamo tutto e penso sia cruciale la posizione sulla griglia. Sono fiducioso". Fabio Quartararo è pronto a lottare in quel di Valencia. El Diablo ha ancora aritmeticamente la ...Le sensazioni di Pecco prima del GP La fine di un capitolo per Jack Valencia ospita anche quest’anno l’ultima gara della stagione, quella che attribuirà il titolo iridato… Leggi ...