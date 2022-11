Meloni | Difendere l' interesse nazionale in dimensione europea

(Di giovedì 3 novembre 2022) "Ho voluto organizzare qui a Bruxelles la prima visita inter" per dare "il segnale di una Italia che vuole partecipare, collaborare,l'nella...

... collaborare el'interesse nazionale dentro alla dimensione Ue insieme agli altri Paesi". "Grazie Giorgiaper il forte segnale lanciato con la tua visita alle istituzioni europee nel ...... collaborare eil proprio interesse nazionale all'interno della dimensione europea ... ha chiarito ancora. " Credo che vedersi da vicino possa aiutare a cambiare la narrativa fatta ...Bruxelles, 3 nov. (askanews) - 'Ho voluto organizzare qui a Bruxelles la prima visita internazionale' per dare 'il segnale di una Italia che ...Cerchiamo soluzioni a grandi sfide con gli altri Paesi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 3 nov - 'Ho voluto questa visita istituzionale a Bruxelles come segnale che l'Italia vuole partec ...