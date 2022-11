Lotto | Superenalotto e 10eLotto | estrazione di oggi 3 novembre 2022 | i numeri vincenti

e 10eLotto , le estrazioni di giovedì 3 novembre 2022 : su Leggo.it tutti i numeri vincenti, con il jackpot delche adesso supera i 300 milioni, il più alto al ...In particolare il 56,4% predilige giocare ai videogiochi nei bar/tabacchi o sale gioco, il 18,7% gioca al, lotterie e gratta e vinci; alle scommesse sportive o ippiche si dedica ...È il jackpot più alto al mondo e il più ricco nella storia delle lotterie europee. Ma in Usa sabato si potranno vincere 1,5 miliardi di dollari ...Appuntamento speciale oggi mercoledì con Lotto e 10 e Lotto per l'estrazione posticipata per la festività di Ognissanti. I diretta i numeri vincenti a partire dalle 20 ...