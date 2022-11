Lazio fuori dall’Europa League | perché i biancocelesti non sono qualificati

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 3 novembre 2022) In casauna debacle esterna col Feyenoord costa molto caro agli uomini di Maurizio Sarri. Iinfatti per via del mancato gol del pareggio nell’ultima partita del girone si trovano in una condizione di classifica davvero incredibile che li penalizza. Il gruppo G infatti, quello di, Feyenoord, Midtjylland e Sturm Graz vede tutte e quattro le squadre ad otto punti in classifica. I criteri da analizzare per generare un ordine in questo caso vanno dagli scontri diretti o dalla differenza reti ai gol fatti. In particolare la pesante sconfitta in terra danese per 5-1 risulta decisiva in ottica qualificazione, portando ia -2 di differenza reti totale, che li relega al terzo posto.EuropaFeyenoord Sarri, quale ...