Kherson | i russi estendono l’obbligo di evacuazione

Nel frattempo, sono in corso le evacuazioni forzate di civili da, dopo l'ordine impartito dai funzionari degli occupanti filo -, mentre l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i ......per più di dieci giorni gli Eurofighter italiani presenti in Polonia hanno intercettato aerei... Luhansk,e Zaporizhzhia e alle manomissioni dei gasdotti NordStream 1 e 2, il 30 settembre ...Russia told civilians to leave an area along the eastern bank of the Dnipro River in the Ukrainian province of Kherson, an extension of an evacuation order that Kyiv says amounts to the forced ...La bandiera russa è stata rimossa dall'edificio dell'amministrazione statale regionale di Kherson, che è sotto il controllo della Federazione. Lo ha annunciato su Facebook il primo vicepresidente del ...