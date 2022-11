Orizzonte Scuola

Pasquale Giardino , con delega territoriale distampa e cerimonia e il Cav. Armando Tocci , ...ottenuta conclude i lavori assembleari leggendo la formula di accettazione dell'conferito ...Sergio Pecorelli, ha ricevuto l'dal Summit di 40 Paesi cui è intervenuto anche il ... che eramedico dell'ambasciata italiana in USA e, guarda caso, faceva parte del CDA della ... Incarico di addetto al Primo Soccorso e BSD, obblighi del Ds e del personale incaricato: in allegato il modello per la “Richiesta di formazione” e il “Verbale di consultazione RLS” È Giovanni Signer il nuovo questore di Bari. Signer, 60 anni, prende il posto di Giuseppe Bisogno, in pensione dal primo ottobre di quest’anno. Il nuovo questore di Bari, negli ...Un passaggio delicato perché a Bruxelles solo gli addetti ai lavori conoscono la neo presidente del Consiglio italiana e quei pochi anche con molte riserve e pregiudizi. Ma Giorgia Meloni non è sola i ...