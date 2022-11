GFVip anticipazioni | cambio programma per le new entry | “un vippone fuori | ha violato le regole”

(Di giovedì 3 novembre 2022) Nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip: un concorrenteprima del suo ingresso Grande attesa per la puntata del Grande Fratello Vip in onda tra poche ore su Canale 5. Come già sicuramente sapete nel corso della diretta ci saranno nuovi ingressi. A confermarlo anche Federica Panicucci durante la puntata di Mattino 5. L'articolo proviene da KontroKultura.

Giaele De Donà sempre più vicina ad Antonino Spinalbese. La donna non ha mai nascosto di vivere il suo matrimonio con grande libertà, in accordo con il partner, e ora sembra ...La reazione dell'influencer: ' Lo odio'Giaele De Donà sempre più vicina ad Antonino Spinalbese. La donna non ha mai nascosto di vivere il suo matrimonio con grande libertà, in ...Al via stasera il quattordicesimo appuntamento col Grande Fratello Vip: tante sorprese e storie da raccontare e l'arrivo di sei nuovi concorrenti ...Intanto, ecco le anticipazioni della serata. In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.45 circa, Alfonso Signorini conduce la quattordicesima puntata del GF Vip 7. Con lui in studio le opinioniste ...