GF Vip 7 | Nikita Pelizon nel pallone dopo il bacio con Daniele Dal Moro

(Di giovedì 3 novembre 2022) Nella Casa del Grande Fratello Vip 7, ieri sera i concorrenti hanno giocato a un evergreen, ovvero il gioco della bottiglia. In un frangente, il caso ha voluto cheDaldovessero baciarsi, e i due l’hanno fatto. La prima a staccarsi è stata, che subitoè andata a letto ma è rimasta sveglia a pensare. Di lì a poco si è confidata con l’amica Patrizia Rossetti, ammettendo che quell’ha scombussolata anche per via del fidanzato che la aspetta fuori. GF Vip 7, ilsulla bocca traDalsarebbe stato lì ancora per 10 minuti accarezzandole la schiena maè scappata” ...

...bacio che nel "segreto" del confessionale si sono scambiati Daniele Dal Moro ePelizon. ... appuntamento a questa sera a partire dalle 21.45 per una nuova puntata del Grande Fratello7.... la gieffina teme che il suo matrimonio sia a rischio Al ' Grande Fratello' Giaele De Donà ... Poi al De Donà piange conPelizon ed Edoardo Donnamaria: 'Mio marito non mi ha ancora mandato ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il concorrente ha ricevuto una sorpresa da parte dei fan, ma il suo staff non ha gradito Non di rado, sulla casa del Grande Fratello Vip sorvolano aerei ...