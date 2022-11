F1 | Mattia Binotto | “Rimonta Mercedes? Non mi preoccupa | stiamo pensando al 2023”

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 novembre 2022) Siamo prossimi alla chiusura del cerchio in F1, almeno per questa stagione. I verdetti sono già arrivati e la Red Bull ha ottenuto i due titoli piloti e costruttori. L’olandese Max Verstappen è stato protagonista di un’annata incredibile, costellata al momento da 14 successi e quindi battendo il primato di Michael Schumacher e di Sebastian Vettel di 13 centri nel singolo anno. In casa Ferrari si cerca di comprendere cosa non abbia funzionato per non replicare gli stessi errori del passato. Dopo una buona prima parte d’annata, la Rossa si è smarrita tra problemi di affidabilità e uno sviluppo sulla monoposto non all’altezza dei rivali. In questo contesto, la scuderia di Maranello deve guardarsi anche dalla risalita della, che può insidiare concretamente il secondo posto del campionato costruttori del Cavallino Rampante. A questo proposito, il Team Principal ...