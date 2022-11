F1 | Carlos Sainz loda Max Verstappen | “Ha disputato una stagione molto solida | titolo meritato”

(Di giovedì 3 novembre 2022) Le chiacchiere stanno a zero. Maxè stato indiscutibilmente il più forte del Mondiale 2022 di F1. L’olandese della Red Bull ha vinto con notevole anticipo il suo secondoiridato consecutivo, colpendo per la sua straordinaria continuità di rendimento. Le 14 vittorie stagionali, quando mancano ancora due GP al termine del campionato, sono un qualcosa che non si era mai visto in un’annata agonistica, ricordando il primato di 13 centri dei tedeschi Sebastian Vettel e Michael Schumacher. Non si può che riconoscere, quindi, quanto fatto dal neerlandese in pista. Di questo avviso è lo spagnolo. L’iberico della Ferrari, che conoscebene Max per aver condiviso con lui il box ai tempi della Toro Rosso quando hanno esordito entrambi in F1, ha sottolineato le qualità di ...

OA Sport

Nel Gran Premio del Messico la Ferrari ha vissuto uno dei weekend di più deludenti della sua altalenante stagione 2022. Né in qualifica né in gara Charles Leclerc e Carlos Sainz sono stati in grado di avvicinare il ritmo dei diretti avversari al volante di Red Bull e Mercedes, incassando al termine del GP di domenica una deludente quinta e sesta posizione finale. Carlos Sainz, quinto in Messico davanti al compagno Charles Leclerc, è abbastanza soddisfatto del livello raggiunto al volante della F1-75 dopo un inizio di mondiale abbastanza difficile. Il 2022 si sta rivelando un anno magico per Max Verstappen. L'olandese infatti, dopo aver conquistato il secondo titolo iridato in carriera, arrivato al termine della gara di Suzuka, continua a regalare spettacolo.