Eurolega basket | il programma odierno | Milano ospita il Real

(Di giovedì 3 novembre 2022) Questa sera prenderà il via la sesta giornata dicon quattro incontri inper oggi e altrettanti che si disputeranno domani. Si comincia con l’Olimpiaprotagonista questa sera alle 20.30 che ospiterà ilMadrid, mentre la Virtus Bologna sarà impegnata domani. Intanto, andiamo a vedere tutti i match inoggi., il: perun ospiteQuattro incontri interessanti illumineranno questa serata dieuropeo. Si parte alle 20.15 con il Baskonia cheil Maccabi Tel Aviv. Uno scontro di alta classifica tra una delle squadre del gruppo delle terze, il Baskonia, ...

BOLOGNA - Duemila persone, che ci hanno messo grande partecipazione, provando a spingere la Virtus femminile alla prima vittoria indella storia. Il risultato del PalaDozza è arrivato, quello del campo ancora no. Anche se per la seconda settimana consecutiva la Segafredo ci è andata vicino. Vince Bourges, ma le bianconere ...Accoglienza Alle 20.30 (diretta Sky Sport Arena ) Milano torna al Forum dove in, nelle prime 5 giornate, ha giocato solo una volta, perdendo con l'Alba Berlino al supplementare. Il club ha ...Al Mediolanum Forum, l'EA7 Emporio Armani Milano ospita questa sera alle 20:30 il Real Madrid. “Stiamo cercando di crescere, di trovare i nostri equilibri, di aumentare i .... E lo fa attraverso la Gazzetta di Reggio. "È una squadra da Eurolega, ha tantissimi grandi campioni, sappiamo che batterla sarà difficilissimo ma è anche un grande stimolo poterla affrontare. Di sic ...