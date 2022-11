Domenica al via il Campionato Invernale di Riva di Traiano

(Di giovedì 3 novembre 2022) Alla fine saranno in trentatré a scendere in acqua per il trentatreesimodidiche partirà6 novembre 2022 nelle acque antistanti il porto turistico di, gioiello della città di Civitavecchia., 14 barche nella classe regina Saranno 14 le barche che si sfideranno nella classe regina, quella dei “Regata”, 11 nella classe “Crociera” e 8 nella Coastal Race, “per 2” e “in equipaggio”. La classe regata gareggerà esclusivamente sulle boe, mentre per i Crociera sono previsti anche numerosi percorsi coastal. “Molte new entry e molte conferme – racconta il presidente del CNRT Alessandro Farassino – con i Regata che schierano una folta flotta di 40 ...

trentinovolley.it

... parole che feriscono, chiacchiere che avvelenano, polemiche che dividono Oppure apriamo la... Dopodomani partirò per un Viaggio apostolico nel Regno del Bahrein, dove mi tratterrò fino a. ...A partire da domani 4 novembre fino a6 novembre l'Arena Pignataro diSan Domenico si trasformerà in una fiera del food con circa 30 stand con cucine tipiche dei territori italiani e ... U17, domenica via alla 1^ fase del campionato regionale. Debutto interno per i gialloblù Domenica 6 le celebrazioni per la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, anniversario dell'armistizio di Villa Giusti del 4 novembre 1918 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...