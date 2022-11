Camorra | assolto dopo l’ergastolo | il reato è caduto in prescrizione

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A distanza di quasi 22 anni è statodall’accusa di concorso in omicidio Felice Saccone, il panettiere di 58 anni condannato in primo grado, il 31 ottobre 2018, alper un fatto di sangue avvenuto il 18 gennaio 2001, nel Vesuviano: l’assassinio di Ciro Farace in un agguato a colpi di pistola maturato nell’ambito della cosiddetta faida di Ercolano. Oggi, la quinta sezione della Corte di Assise ha riqualificato la sua condotta come favoreggiamento e ha dichiarato ilprescritto. “Le principali fonti di prova a carico di Saccone – spiegano i due legali di Saccone, gli avvocati Antonio Rocco Briganti e Antonio Barbieri, dello studio Aricò di Roma – erano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Ciro Savino e Gerardo Sannino, autori materiali del fatto”. “La difesa – ...

