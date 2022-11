Borsa | Europa parte in ribasso | Londra - 0 | 8%

Mercati azionari del Vecchio continente tutti negativi in avvio di seduta: Londra scende dello 0,8%, Parigi e Francoforte dello 0,9%. Più pesanti Amsterdam e Madrid, entrambi in calo dell'1,2%. . 3 ...Le previsioni 2022 per i mercati indicano un - 8% per il Nord America, - 12% per l'allargata, stabili Medio Oriente e Africa e Sud America, in crescita del 5% India e Asia - Pacifico, mentre ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 nov - La stretta sara' piu' lunga e i tassi arriveranno piu' in alto di quanto previsto finora: e' questo il punto centrale della conferenza stampa di Jerom ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 nov - Si preannuncia negativa l'apertura delle Borse europee, cosi' come si muovono in rosso le piazze asiatiche, all'indomani della Fed. Se la prima reazio ...