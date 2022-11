ATP Parigi-Bercy 2022 | il prossimo avversario di Lorenzo Musetti C’è la sfida contro Djokovic all’orizzonte

(Di giovedì 3 novembre 2022) Un superboha ottenuto la qualificazione al Masters1000 di. Il carrarino ha sconfitto il n.4 del mondo, Casper Ruud, con il punteggio di 4-6 6-4 6-4. Una partita nella quale è emersa tutta la qualità del toscano, che soprattutto con il rovescio ha incantato. Indubbiamente, Ruud non era al 100% della sua condizione, però il campo ha sancito la superiorità del toscano, autore di una parte finale di stagione eccellente. Nel corso di questi incontri, infatti, si è notata la crescita tecnica e mentale dell’azzurro, in grado non solo di regalare magie, ma anche di mettere in scena un tennis assai concreto. E ora che succede? Accesso ai quarti ed è la prima volta in un torneo di questa tipologia, senza contare il primo successoun top-5 del ranking ATP. Il nome del ...

Nel secondo set Musetti aggredisce in risposta e ottiene un break di qualità nel quinto game, ma non è sufficientemente lucido per gestire il vantaggio maturato nel turno al servizio successivo. Prova sensazionale dell'azzurro, bravo a non perdere fiducia dopo il primo set perso. Continuano i miglioramenti al servizio, perso in due occasioni ma determinante nel raccogliere punti facili. Una crescita inarrestabile, fatta di risultati a ripetizione in un autunno da favola. Ora il primo "scalpo" top-five ed il primo quarto da ...