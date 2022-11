Roma-Lazio | Mazzoleni al var | la designazione arbitrale completa

Iv: Rutella Var: Marini Avar: Di Martinodomenica ore 18.00 Orsato Meli - Peretti Iv: Colombo Var: Mazzoleni Avar: Paganessi Juventus - Inter domenica ore 20.45 Doveri Carbone - ...L'AIA ha comunicato le designazioni per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. C'è Mariani per Atalanta - Napoli. Per il derby didesignato Orsato, mentre Juventus - Inter è stata affidata a Doveri. Questa la sestina completa designata per Atalanta - Napoli in programma al Gewiss Stadium di Bergamo sabato 5 novembre ...ROMA - La 13ª giornata di Serie A TIM Roma-Lazio, in programma domenica 6 ottobre 2022 alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà diretta dal signor Daniele Orsato (sez. Schio). Gli assistenti ...Il big match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Inter è stata affidata a Doveri, mentre Daniele Orsato dirigerà il derby della capitale tra Roma e Lazio. La sfida al vertice di Bergamo tra Atalanta e ...