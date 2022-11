Oroscopo della settimana dal 7 novembre al 13 novembre

Leggi su tuacitymag

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Quali novità arriveranno dal cielo nei prossimi giorni per i dodici segni zodiacali? La stagione dello Scorpione entra nel vivo, con molti pianeti che brillano in quella costellazione regalando vigore e fortuna ai segni di acqua, ma non solo. Scopriamo di più, segno per segno, con l’. Il cielo dell’ Un cielo sempre più nel segno dello Scorpione, quelloprossima. Dopo il Sole e Venere infatti, anche Mercurio ha raggiunto l’ottavo segno dello zodiaco, colorandosi delle sue caratteristiche più spiccate: la profondità, l’intuizione, un pizzico di introversione, l’acutezza, la sensibilità acuta, la capacità di scavare a fondo nelle cose. Altra novità è il passaggio da pochi giorni di Giove che dal segno dell’Ariete, nel suo moto retrogrado si ritrova in Pesci. Vediamo nel dettaglio, come tutti questi cambiamenti influenzeranno le ...