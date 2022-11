Netanyahu | l’ex premier più longevo e divisivo d’Israele

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – Alla quinta volta, il 73enne Benyamince l’ha fatta. Expiù, “King Bibi” ha ottenuto la maggioranza sufficiente per formare un governo stabile dopo che il paese è andato alle urne per la quinta volta in 43 mesi, in elezioni che ogni volta sono state un referendum sulla sua persona. Per vincere,si è però spostato molto più a destra, alleandosi con il controverso partito estremista Sionismo Religioso, oltre che con i due partiti ultraortodossi. Primo ministro fra il 1996 e il 1999,lo è stato di nuovo per 12 anni consecutivi fra il 31 marzo 2009 e il 13 giugno 2021. Il lungo stallo politico israeliano era iniziato nel 2018, quando l’alleato Avigdor Lieberman, del partito nazionalista ...