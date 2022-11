Migranti | bimbi morti bruciati su barcone | fermati due scafisti

(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – Due cittadini del Senegal, accusati di essere gli “” che hanno condotto il barchino in ferro, partito dalla Tunisia il 19 ottobre 2022, sul quale a bordo sonoi piccoli Alina e Mael, di dieci mesi e un anno, dopo 3 giorni di navigazione verso Lampedusa, sono statisu disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento. Il fermo dei due indagati è stato convalidato oggi dal gip Stefano Zammuto. “È stato possibile ricostruire i fatti e individuare i presunti responsabili grazie all’attento lavoro d’indagine svolto sull’isola dall’esperto personale della Squadra Mobile di Agrigento, guidato dal funzionario Giovanni Minardi, con l’indispensabile aiuto dei due interpreti messi a disposizione del Ministero dell’Interno che hanno consentito di acquisire le dichiarazioni di ...

Agenzia ANSA

Dopo Loujin, la siriana di sei anni morta di stenti il 6 settembre sull'imbarcazione dove era con la madre, il padre e la sorellina di un anno e mezzo, altri sei, duedi uno e due anni,......in evidenza che ci sono precise responsabilità dietro alla drammatica situazione di questi... in lavori oscuri, vittime della violenza e della guerra,e rifugiati. Di fronte all'... Migranti: bimbi morti per incendio sul barchino, 2 fermi - Sicilia “Durante la navigazione le pessime condizioni del motore e l’imperizia dei due “scafisti” hanno portato purtroppo alla morte di diversi migranti (almeno una donna oltre i due piccoli) e al ferimento ...L’equipaggio riminese di Mediterranea Saving Humans, il gruppo territoriale dell’APS italiana impegnata nel Mediterraneo nata con l’intento di soccorrere migranti lungo la rotta libica, insieme ad Amn ...