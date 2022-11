Maltrattamenti e abusi agli anziani di casa famiglia | 2 arresti

, circonvenzione di incapaci e violenza sessuale contro gli anziani ospiti di una ... minacce, insulti verbali, percosse, aggressioni fisiche ma anchesessuali o approcci verbali ...Indagine dei carabinieri in Garfagnana. In carcere una coppia di 52enni proprietari della Casa famiglia per ...Ginnastica denunce di abusi psicologici sulle atlete ... L’esperienza all’Accademia di Desio mi ha rovinato la vita”. Rsa Foggia, maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di alcuni pazienti ...Maltrattamenti, circonvenzione di incapaci e violenza sessuale contro gli anziani ospiti di una struttura dedicata sono i reati per cui stamani i carabinieri di Castelnuovo Garfagnana hanno eseguito u ...