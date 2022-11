Ludogorets | Simundza | 'Con la Roma siamo in una buona posizione per decidere il nostro futuro'

All'andata gli uomini dihanno vinto 2 - 1. Roma -, cosa c'è da sapere Pronostico Come arrivano le squadre Statistiche e precedenti Quote Marcatori ROMA -: 1 + NO GOL ...Roma -: probabili formazioni(4 - 2 - 3 - 1): Padt; Cicinho, Verdon, Nedyalkov, Witry; Piotrowski, Cauly, Naressi; Rick, Thiago, Tekpetey. ROMA (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; ...Le parole dell’allenatore bulgaro in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro la Roma Simundza ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Ludogorets. Di seguito le ...Il tecnico dei bulgari in conferenza stampa: "Tutti i giocatori sono pronti e motivati. Questa è l'ultima partita del girone, possiamo decidere il nostro futuro" ...