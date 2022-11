La ministra Santanchè indagata per falso in bilancio ma lei nega | “Non è vero | querelo tutti”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Per un “evidente e manifesto stato di insolvenza” il pm di Milano Roberto Fontana ha avanzato un’istanza di fallimento per Visibilia editore, società della quale ladel Turismo Danielaè stata fondatrice e prima azionista, dal 2016 allo scorso 23 gennaio, quando ha deciso di vendere tutte le quote. Dagli atti di un’inchiesta per bancarotta einemerge come anche l’esponente di Fratelli d’Italia siaper false comunicazione sociali. Dalle analisi contabili fatte sui bilanci nel periodo 2016-2020 risultano debiti scaduti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per circa 984mila euro. Secondo chi indaga la società “versa in uno stato irreversibile di crisi assimilabile agli effetti al concetto di insolvenza prospettica, intesa come ...