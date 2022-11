Inter | salti di gioia per Inzaghi | l’annuncio di mercato arriva in diretta

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Dopo la qualificazione agli ottavi di Champions della sua, per Simeoneto un altro importante annuncio. L’di Simoneha centrato il primissimo obiettivo di questa stagione, ovvero la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Il raggiungimento della fase ad eliminazioneda parte della ‘Beneamata’ non è stato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Fanpage.it

Il problema del serbo è la pubalgia e il rischio cheanche le gare di Champions col Psg e di campionato con l'è reale. La dirigenza Juve mette sotto accusa lo staff atletico e valuta il ...Il tifoso, preso di mira da parte della tribuna dello stadio di Firenze durante Fiorentina -... Sul pareggio mi hanno insultato dicendo: 'Ora nonpiù' oppure 'Mori, cretino'. Poi mi hanno ... Le telefonate tra Boiocchi e i dirigenti dell'Inter: Adesso ci prendiamo le cose a forza Il numero uno del Bayern e della nazionale tedesca, che in carriera ha vinto tutto, ha lanciato con la tennista Angelique Kerber una campagna di prevenzione con una linea di prodotti solari ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Moise Kean salterà la sfida di stasera contro il Psg in Champions e rischia fortemente di non giocare ...