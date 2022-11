Il futuro e ‘Il mestiere della sinistra’ | un dibattito con Stefano Fassina per parlare di ricostruzione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Finite le elezioni e assurta come ampiamente previsto Giorgia Meloni allo scranno di Primo Ministro, le forze del campo progressista affrontano la nuova fase di opposizione, ancora sostanzialmente per non dire profondamente, divise da visioni e prospettive politiche molto diverse. È stata questa la causasconfitta, non sarà semplice né a portata di mano l’inversione di tendenza verso una concertazione di iniziativa politica e parlamentare unitaria. Eppure ci sono elementi fondamentali che dovrebbero spingere i due maggiori partiti dell’opposizione – Cinque stelle e Partito democratico – a deporre le armi e cominciare a lavorare per un’agenda comune. In primo luogo per il fatto che la vittoria elettoraledestra, è netta nelle percentuali e quindi nei seggi assegnati a causa di un’orripilante legge elettorale, ma non certamente nel consenso ...