Il futuro di Zurkowski è sempre più lontano da Firenze | una squadra di Serie A fa sul serio | Serie A

(Di mercoledì 2 novembre 2022) 2022-11-02 14:04:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Tra i giocatori meno utilizzati da Vincenzo Italiano in questo primo spezzone di stagione uno dei più penalizzati è senza dubbio Szymon. Dopo la bellissima stagione all’Empoli, ed il ritorno a, in molti si aspettavano molto da lui ma il campo per il momento ha certificato soltanto una cosa: nonostante la passata stagione, ed la presenza in pianta stabile in nazionale polacca, a quanto pare il centrocampista non rientra nei piani di Vincenzo Italiano. Per questo motivo il giocatore ed il suo entourage starebbero pensando di lasciare il club gia a gennaio. Secondo quanto riportato quest’oggi da La Nazione sul classe ’97 sarebbe forte l’interesse dello Spezia che, dopo aver provato a prenderlo in estate, avrebbe già ...

