Genova | ucciso da una freccia nel centro storico A scoccarla un residente infastidito dal baccano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) La vittima è un 41enne peruviano, Javier Romero Miranda. Era con un connazionale nei vicoli del quartiere Maddalena. L’omicida è un 63enne operaio navale, che ha imbracciato l’arco dal balcone di casa: è in carcere a Marassi

E' morto l'uomo di 41 anni che la scorsa notte è stato colpito con una freccia nel centro di. A scagliare la freccia un artigiano italiano di 63 anni (arrestato per tentato omicidio) che era stato infastidito dai rumori causati da una lite in strada tra il peruviano e un altro ...Per i sopravvissuti restare aè diventato molto pericoloso e, quando uno sconosciuto ha ... Inoltre la poliziotta ha appreso dalla sorella di Léa che Armando è statodavanti alla donna che ...E' morto l'uomo di 41 anni che la scorsa notte è stato colpito con una freccia nel centro di Genova. A scagliare la freccia un artigiano italiano ...Una lite troppo rumorosa lo esasperava, così un 63enne ha imbracciato una balestra e dalla finestra ha scagliato una freccia su un uomo di 41 anni centrandolo al petto ...