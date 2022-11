Formula 1 | GP Brasile a rischio | il motivo è pazzesco

... la1 si prepara a tornare in pista nel fine settimana dall'11 al 13 novembre per il penultimo appuntamento del mondiale, in programma in. Qualora l'evento venisse ufficialmente ......degli spettatori si sta concentrando non solo su quanto accadrà nelle prossime gare ine ad ... Una volta che completerà il suo impegno in2, dove ha vinto una gara a Baku al volante del ...Per la casa automobilistica tedesca, nei test del 22 e 23 novembre ad Abu Dhabi, sarà il classe 2002 danese Frederik Vesti a scendere in pista.Caos elettorale in Brasile, Bolsonaro non riconosce la sconfitta, salgono le tensioni nel paese e si ferma pure il pallone ...