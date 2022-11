Cosa unisce Juventus e Paris Saint-Germain? I giocatori fantasma

(Di mercoledì 2 novembre 2022) “Le cose che abbiamo in comune sono 4.850” cantava Daniele Silvestri in una sua famosa canzone. Nel caso diil conteggio è decisamente meno complicato. Anzi. Sembra che, a oggi almeno, qualsiasi accostamento tra le due squadre siada evitare accuratamente per non essere presi per pazzi o ciarlatani. Buffon a parte – che né all’ombra della Mole né a quella della Tour Eiffel è riuscito ad alzare la Champions League – purtroppo o per fortuna, abbiamo poco da condividere con i francesi. Ci sogniamo ie soprattutto i punti del Psg che ha già staccato il biglietto per gli ottavi di Champions mentre i nostri l’hanno strappato con le proprie mani e buttato nel bidone dell’immondizia tanto caro al nostro Gigi. A pensarci bene però, le due ...

