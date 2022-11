Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano | la proposta di matrimonio su Instagram VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il romanticismo, quello dolce, tenero, sognato da tutti, è di casa per la sorella bellissima di Belen: la coppia formata da, infatti, ha deciso di suggellare definitivamente la loro unione attraverso il sacro vincolo del, e lo ha fatto in grande stile, con tanto di, il cuista facendo impazzire tutti i fan sui social che sono stati raggiunti dalla notizia.: ladiL’annuncio, come dicevano, è sui social ed ha prodotto una certa eco mediatica: «And… she said yes. Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!», scrive l’ex ciclista ...