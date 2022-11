Venezia | torna Soncin in panchina | c’è il comunicato

il laboratorio delle economie sostenibili per la montagna Oltreterra, il progetto promosso da ... Emilia - Romagna, Toscana, Veneto, Piemonte, Calabria, Friuli -Giulia. Un ulteriore ...In precedenza, è stato collaboratore tecnico di Zanetti nella stagione 2020/21, in cui ilha conquistato la promozione in Serie A. Sotto la guida di Soncin, la Primavera è attualmente al ...Calcio Venezia: addio al mister Javorcic, il tecnico esonerato dopo gli ultimi risultati. Venezia F C, la società del presidente Duncan Niederauer (nella ...L'Umana Reyer torna in campo per la quarta giornata di Eurocup al Taliercio dove affronterà gli sloveni dell'Olimpia Lubiana mercoledì 2 ottobre alle 20,15. Gli orogranata proveranno a dare continuità ...