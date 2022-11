Ucraina ultime notizie Medvedev | pronti a usare il nucleare per regioni annesse Attacco Nord Stream | tensioni tra Mosca e Londra

(Di martedì 1 novembre 2022) L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha fatto sapere che l’esplosione di una mina ha interrotto il collegamento di alimentazione principale a uno dei reattori della centraledi Zaporizhzhia. Dopo l’russo che ha lasciato interi quartieri di Kiev senza acqua e luce, il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha comunicato che le forniture sono state completamente ripristinate. Il Primo ministro lituano Ingrida Šimonyt? ha sostenuto a Vilnius che l’Europa deve cercare delle risposte comuni alla crisi energetica che sta colpendo il continente.

Corriere della Sera

Tutte lenews sulla guerra.... nellesettimane ha innescato nelle piazze cinesi numerose proteste contro Xi e le ... e dato che la Cina in questo momento è al centro dello scacchiere geopolitico internazionale, in... Ucraina Russia, le ultime notizie sulla guerra | Medvedev: «Pronti a usare il nucleare per le regioni annesse» Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, le news. Nord Stream, Ue: 'Infondate le accuse di Mosca a Gb'. LIVE ...La Cina ha deciso di imporre i blocchi anti Covid nelle città e nelle aziende senza annunciarlo a residenti o dipendenti. Dopo aver ricevuto il terzo mandato ai vertici del ...