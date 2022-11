Sport in tv | martedì 1 novembre | programma ed orari di tutti gli eventi

Leggi su sportface

(Di martedì 1 novembre 2022) Una giornata diin tv, oggi,, tutta da seguire, Di seguito il, glie la copertura televisiva diglipianificati per la giornata odierna. Spazio alla Champions League con Inter e Napoli in campo contro Bayern e Liverpool. Occhi puntati sul tennis e in particolare sul cemento di Parigi. Senza dimenticare una nuova nottata di Nba. Di seguito ilcompleto conglied i canali nel dettaglio.Face.