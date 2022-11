Rave | decreto in Gazzetta | rischio condanna per chi partecipa Letta | governo ritiri norma Salvini | indietro non si torna

La norma che che vieta iillegali è cristallizzata nell'articolo 5 del, cosa cambia con ildel governo Meloni Introduce il reato di 'invasione di terreni o edifici per ...'Un Pd ormai in confusione totale difende illegalità e #raveparty abusivi, chiedendo al governo di cambiare idea. No! Indietro non si torna, le leggi finalmente si rispettano'. Lo scrive su Twitter il ...Sono racchiusi in nove articoli i primi provvedimenti varati con un decreto dal governo Meloni. Un testo pubblicato in Gazzetta ufficiale che rende immediatamente esecutiva la nuova norma sui ...Opposizione contro la stretta del governo sui rave, messa a punto dopo il caso del raduno di Modena, che introduce una nuova fattispecie di reato, inserendo nel codice penale l’articolo 434-bis. "Il G ...