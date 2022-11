Napoli allungo in classifica | Atalanta seconda

(Di martedì 1 novembre 2022)in. Con la sconfitta del Milan a Torino contro la squadra di Juric (2-1), i partenopei portano a sei i punti vantaggio sui rossoneri. La squadra di Spalletti batte in scioltezza il Sassuolo per 4-0. Osimhen sigla una tripletta e Kvaratskhelia, va a segno per la sesta volta nel campionato. Juve alla terza vittoria consecutiva in campionato. Bene anche l’Inter: 3-0 sulla Sampdoria. Nel posticipo di ieri la Roma batte il Verona e scavalca la Lazio. Ora la squadra di Mourinho è quarta. Al secondo posto c’è l’in: +5 sull’e +6 sul Milanin. La squadra di Spalletti batte anche il Sassuolo e vince la ...

