(Di martedì 1 novembre 2022) Giovedì 3 novembre 2022, dalle 18.00 alle 21.00, gli eleganti spazi diRome, A Radisson Collection Hotel, saranno teatro dell’evento Lux in an. Un appuntamento dedicato alcontemporaneo, a quei piaceri che rendono la vita un dono prezioso, da assaporare senza fretta, concedendosi il bene più pregiato che abbiamo: il tempo. Tempo che abbiamo imparato ad apprezzare durante le lunghe ore vuote del lockdown, quando tutto si è fermato e, con il venir meno delle nostre certezze, ne abbiamo compreso il valore. Tempo che manca sempre, stretti come siamo dalla quotidianità di vite frenetiche, dai mille impegni che stressano le giornate. Lux in an, la ricerca di ciò che è essenziale Tempo che perdiamo nel traffico, nelle inutili controversie, tempo che vorremmo ...

Velvet Mag

... Harry's Piccolo Restaurant & Bistro Trieste, Hotel Principe -Lucis Forte Dei Marmi (LU), Hyle ... segnalati nella guida con l'icona del mappamondo, è stato premiato Gong Orientala Milano,...In lui convergono il miglior pop di artisti - seppur con diversa- del calibro ... dal coro di bambini del Montreux Choral Festival e da ospiti del calibro di Son, The Shoes, Ed Droste, ... “Lux is an attitude”, a Palazzo Montemartini va in scena il piacere del lusso e del benessere Giovedì 3 Novembre 2022, dalle 18.00 alle 21.00, gli eleganti spazi di Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel ...Creativity without strategy is called art, creativity with strategy is called advertising.”- Jef Richards. On this episode of Miss Malaika Ghana, the delegates have 2 separate tasks; one, do a ...