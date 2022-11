Jessica Morlacchi | botta e risposta con Selvaggia Lucarelli dopo il caso Memo Remigi | “Nervosa perché il suo fidanzato balla con un’altra” Poi si scusa | “Sono stata davvero sessista”

(Di martedì 1 novembre 2022) Ildel palpeggiamento ad opera dinei confronti dicontinua a far discutere. A quasi una settimana di distanza, l’episodio avvenuto nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1 resta al centro del dibattito mediatico. Adesso sotto i riflettori c’è ilvia social tra. La giudice di “ndo con le Stelle” ha infatti commentato quanto accaduto, condannando il gesto dima sottolineando anche come, proprio, sia la prima a inciampare in commenti maschilisti. Cosa che l’ex cantante èpoi costretta a ...

Il cantante di Erba è stato accusato di molestie da parte diche, dal canto suo, non ha ceduto il passo a facili giustificazioni gridando a gran voce che "Le mani vanno tenute in ...Scontro aperto trae Selvaggia Lucarelli . Dopo la denuncia per la molestia subita da Memo Remigiha ricevuto molti messaggi di suporto da parte di molti volti del mondo dello spettacolo e tra ...Scontro aperto tra Jessica Morlacchi e Selvaggia Lucarelli. Dopo la denuncia per la molestia subita da Memo Remigi Jessica ha ricevuto molti messaggi di suporto da parte di molti volti del ...Jessica Morlacchi ha replicato alle parole di Selvaggia Lucarelli in merito al caso Memo Remigi e le molestie a Oggi è un altro giorno: Immagino il ...