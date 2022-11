I timori per la nuova norma anti rave | limita la libertà di manifestare

la Repubblica

... fino ad oggi: 'Ora è arrivato il momento giusto, ancheuna questione di tempi: prima ero sempre sul set'. Ha manifestato deicirca la possibilità di diventare padre: 'L'ho pensato tante ..."Verranno colpite le manifestazioni di protesta che possono andare da occupazioni di università, scuole, mobilitazioniquestioni ambientali, come ad esempio l'occupazione di terreni inquinati, ... Giustizia, arriva la stretta sull’ergastolo ai mafiosi. Timori per il rinvio della riforma Cartabia Durante la propria carriera universitaria capiterà a tutti gli studenti di dover inviare una mail a un professore universitario. Ecco come scrivere correttamente una e-mail formale.Ma stiamo aumentando i team di valutazione per fare di più». Infine una valutazione indirizzata anche a quanti esprimono dubbi e timori per i contraccolpi sull’industria dalla transizione: «Certo, ...