Gli interisti noti scrivono all’Inter | «via da San Siro chi usa il calcio per traffici criminali»

(Di martedì 1 novembre 2022) Gliillustri prendono posizione sullo scempio avvenuto sabato sera in Curva Nord con i tifosi costretti a uscire sotto minaccia perché gli ultras volevano svuotare il settore in segno di lutto per l’uccisione di Vittorio Boiocchi capo ultras nerazzurro, pluripregiudicato con 26 anni di carcere alle spalle. (Oggi sono stati individuati alcuni responsabili). Ecco il testo della lettera. Siamo un gruppo diappassionati e follemente innamorati che anni fa – grazie ad una delle tante chat neroazzurre – ha cominciato a scambiarsi commenti, gioie, imprecazioni attorno alla vita sempre imprevedibile e pazza di una squadra che come ben sapete non rappresenta solo una città, ma un intero universo di memorie private e di storie collettive. Siamo “” di origini, culture politiche, fedi diverse, veniamo da tutte la ...

La Gazzetta dello Sport

Siamo "" di origini, culture politiche, fedi diverse, veniamo da tutte la parti d'Italia e ... costituisca anche l'unica strada per raggiungere un futuro in cuistadi siano frequentati ...Franco Esposito Il capo ultra ucciso in un agguato. Affari criminali e interessi economicisporchi affari dei tifosi estremi. Le frange che dominano le curve allo stadio San Siro . ..., la ... Silenzi, vergogna e gli strascichi del caso Boiocchi: viaggio tra gli interisti a Monaco Martedì 1^ novembre alle 21.00 scendono in campo Bayern Monaco e Inter. La partita sarà in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 253 e in streaming su NOW Le due squadre si sono incontrate già otto ...Ultima giornata della fase a gironi di Champions League: in campo il Napoli, contro il Liverpoo, e l'Inter che affronta il Bayern Monaco ...